Avançado Milutin Osmajic é o sexto reforço do Vizela para 2022/23

Em nota no sítio oficial, os minhotos revelam ainda que, no final da época, têm opção para comprar o dianteiro de 23 anos, que já envergou a camisola da seleção nacional do Montenegro por 12 ocasiões, tendo marcado um golo.



O ponta de lança iniciou a carreira como sénior no Sutjeska, clube do Montenegro pelo qual se formou, e rumou aos espanhóis do Cádiz no verão de 2021, tendo sido emprestado, a meio da temporada 2021/22, ao Bandirmaspor, equipa turca pela qual marcou sete golos em 14 desafios.



Contratado para um plantel que ficara sem pontas de lança, após as saídas de Schettine e de Cassiano, Milutin Osmajic alarga o ‘leque’ de reforços do Vizela, que já tinha assegurado os guarda-redes Danijel Buntic e Luiz Felipe, os laterais Carlos Isaac e Matheus Pereira, bem como o médio Diego Rosa.