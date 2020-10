Avançado Musa Juwara ruma ao Boavista por empréstimo do Bolonha

“Estou muito entusiasmado por estar aqui. Quando me falaram desta possibilidade nunca duvidei e agora quero começar a treinar com os meus novos companheiros”, apontou o extremo, numa nota publicada pelos ‘axadrezados’ nas redes sociais.



Musa Juwara, de 18 anos, despontou nas camadas jovens do Chievo Verona e foi contratado pelo Bolonha na última temporada, assinalada por um golo em oito aparições, após ter desembarcado em Itália graças a uma história de superação.



“Estou aqui para cumprir uma missão e não só por estar. Quando um clube te contrata, tens de mostrar quem és, trabalhar arduamente e cumprir com as expectativas das pessoas. Não vai ser fácil, mas estou cá para trabalhar muito”, garantiu.



O atleta natural de Banjul perdeu os pais em criança, foi criado pelo avô e chegou à Europa em junho de 2016, quando percorreu seis país africanos para atravessar o mar Mediterrâneo de bote, numa viagem intercetada pela Marinha de Itália junto à ilha Sicília.



Instalado num campo de refugiados, Musa Juwara procurou asilo e foi deslocado para a província de Potenza, juntando-se ao Virtus Avigliano, um clube local amador no qual conheceu os seus pais adotivos e despertou a atenção do Chievo Verona.



A Federação Italiana de Futebol colocou entraves à inscrição do avançado, em função de uma política que tenta prevenir a exploração de jovens migrantes por parte de clubes de futebol, mas o jovem ganhou a batalha legal em novembro de 2017.



“Tem sido uma longa jornada na minha vida. Tenho trabalhado muito e sacrifiquei-me para estar onde estou agora. Sofri muito para mudar a minha vida e ser jogador profissional, que era o meu sonho desde miúdo”, reconheceu o compatriota de Yusupha Njie.



Musa Juwara é o 17.º reforço oficializado pelo Boavista, juntando-se ao guarda-redes Léo Jardim, aos defesas Adil Rami, Chidozie, Jesús Gómez, Nathan, Ricardo Mangas, Porozo, Reggie Cannon e Yanis Hamache, aos médios Angel Gomes, Javi García, Nuno Santos, Sebastián Pérez e Show e aos avançados Alberth Elis e Jorge Benguché.



O Boavista ocupa a 14.ª posição da I Liga, com apenas dois pontos somados em nove possíveis, e vai defrontar o Vitória de Guimarães no fim de semana de 17 e 18 de outubro, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da quarta jornada.