Avançado Renato Santos é reforço do Torreense

Formado entre o Estarreja e o Sporting, o futebolista conta com passagens por Rio Ave – no qual se estreou no principal escalão português -, Moreirense, Desportivo das Aves, Tondela e Boavista, antes de ter rumado ao futebol espanhol, no qual alinhou pelo Málaga entre 2018 e 2020.



Nas últimas duas temporadas, o experiente jogador, de 30 anos, vestiu as camisolas dos gregos do Volos NFC, dos sul-coreanos do Busan IPark e dos espanhóis do Algeciras.



O Torreense ocupa a última posição da II Liga, contabilizando três derrotas em igual número de jogos.