Avançado Tiago Morais renova pelo Boavista e ruma ao Leixões por empréstimo

O futebolista Tiago Morais foi emprestado pelo Boavista, da I Liga, ao Leixões, do segundo escalão, até ao final de 2022/23, após ter renovado contrato por mais três épocas com os ‘axadrezados’, anunciaram hoje os dois clubes.