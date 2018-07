Avançados Maríus e Ádrian López integram apresentação do plantel do FC Porto

Lusa Comentários 28 Jul, 2018, 20:11 | Futebol Nacional

O atacante natural do Chade, de 20 anos, é um dos reforços dos 'dragões' para esta temporada, vindo do Cotonsport, dos Camarões, enquanto Adrián Lopéz está de regresso ao clube, depois de um empréstimo ao Deportivo da Corunha.



Na cerimónia de apresentação do grupo que será orientado por Sérgio Conceição nesta nova temporada, foram chamados ao centro do terreno 26 jogadores, merecendo, também menção a inclusão do avançado André Pereira, do médio Bruno Costa e do defesa Diogo Leite.



Os dois últimos evoluíram o ano passado na equipa B dos 'azuis e brancos', enquanto que André Pereira esteve na segunda fase da temporada cedido ao Vitória de Setúbal.



Também chamados a esta festa de apresentação foram o defesa central nigeriano Chidozie, assim com extremo Hernâni.



Em termos de reforços, além de Marius, mereceram especial saudação o lateral direito João Pedro, assim com o defesa central Mbemba, que, apesar de estar a contas com uma lesão, se juntou ao grupo nesta apresentação.



O defesa brasileiro Éder Militão, que tudo indica será outros dos reforços dos 'azuis e brancos' para a nova época, não marcou presença na cerimónia, por ainda estar ao serviço do São Paulo.



Perante um estádio do Dragão com as bancadas bem preenchidas, as maiores ovações da tarde foram para os jogadores que, na temporada, conquistaram o título de campeão nacional.



Dentro desse lote, as receções mais ruidosas foram para Danilo Pereira, que está praticamente recuperado de lesão, e também para Marega e para o capitão Hector Herrera.



O médio mexicano acabou por endereçar algumas palavras aos adeptos dos 'azuis e brancos', em nome do grupo, prometendo uma equipa "com o objetivo de ser bicampeã".



"Estamos felizes de voltar ao Dragão. O ano passado vocês (adeptos) forma muito importantes para a conquista do campeonato. Esperamos que este ano seja igual, para todos juntos conseguirmos o objetivo der sermos bicampeões", partilhou o capitão dos 'dragões'.



Após a cerimónia de apresentação, o grupo de trabalho deu uma volta ao relvado para saudar os adeptos, com exceção de Mbemba, que, devido ao problema físico, recolheu aos balneários.



Para o início da noite, está agendado o jogo de apresentação, frente aos ingleses do Newcastle, do principal escalão do futebol britânico, que teve uma homenagem ao inglês Bobby Robson, ex-treinador dos dois clubes.







Plantel provisório do FC Porto:



- Guarda-redes: Fabiano, Vaná, José Sá, Casillas.



- Defesas: Felipe, João Pedro, Mbemba, Alex Telles, Chidozie, Diogo Leite, Maxi Pereira.



- Médios: Sérgio Oliveira, Otávio, Danilo Pereira, Corona, Herrera, Óliver Torres, Bruno Costa.



- Avançados: Soares, André Pereira, Adrián López, Marius, Marega, Aboubakar, Brahimi, Hernâni.