Aves desconhece em que divisão a equipa vai jogar

”, lê-se em comunicado.Num balanço sobre a atualidade dos nortenhos, cujo clube passou a deter o controlo da equipa sub-19 e da residencial que alberga vários atletas juniores, a direção liderada por António Freitas diz ter assumido o tratamento logístico do relvado do estádio e acusa a SAD de ter “abandonado por completo as suas responsabilidades nas infraestruturas”.”, prossegue.





Situação complicada







Os corpos sociais do Desportivo das Aves foram eleitos em 27 de junho e vão solicitar uma auditoria às contas dos últimos mandatos, encabeçados por Armando Silva desde 2010/11, depois de terem encontrado o clube “numa situação extremamente frágil, incapaz de responder às despesas fixas” e com “avultadas dívidas a clubes e fornecedores”.”, termina a nota.A administração da SAD, liderada pelo chinês Wei Zhao, falhou a regularização de salários ao longo da última época e assistiu às rescisões unilaterais de 15 jogadores e das equipas técnicas dos plantéis principal e sub-23, tendo consumado a descida à II Liga na 18.ª e última posição, com 17 pontos, outros tantos abaixo da zona de salvação.

O Desportivo das Aves também falhou os requisitos de licenciamento das provas profissionais da próxima época junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mas dispensou o recurso para o Conselho de Justiça da FPF, acatando um desfecho que determinará a despromoção por via administrativa ao Campeonato de Portugal.