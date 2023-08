AVS contrata defesa esquerdo aos espanhóis do Lugo

O defesa esquerdo Zé Ricardo, que alinhava no Lugo, equipa da II Liga espanhola, vai representar o AVS, num contrato válido por duas temporadas, confirmou hoje a comunicação do emblema da II Liga de futebol.

“Zé Ricardo reforça a lateral esquerda do AVS”, informa o clube luso, numa nota em que se refere que o jogador, de 24 anos, “chega à Vila das Aves depois de uma experiência no Lugo (da segunda divisão espanhola)”.



O defesa esquerdo, que já representou o Feirense, assinou um contrato válido até junho de 2025 e é o terceiro reforço anunciado pelo AVS no espaço de uma semana, depois de Martinho Thauzene, defesa central de 23 anos e internacional A por Moçambique, e Gustavo Mendonça, médio de 20 anos e internacional sub-20 por Portugal.