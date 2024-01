AVS é líder provisório

Um triunfo que fez o AVS regressar às vitórias após duas derrotas consecutivas (Tondela e Leixões) e somar agora 37 pontos, que o coloca provisoriamente na liderança da II Liga, já que o Santa Clara (36) e o Nacional (34) apenas entram em campo este domingo para medir forças ante Torreense e Marítimo, respetivamente. Por sua vez o Belenenses agarra a lanterna-vermelha em conjunto com o Länk Vilaverdense, ambos com 13.



Ainda antes de o jogo começar, o Belenenses sofreu a primeira contrariedade já que, devido a gripe, Tiago Ilori, inicialmente convocado, acabou rendido por Tiago Gonçalves.



Depois de duas derrotas consecutivas, o AVS entrou determinado em resolver rapidamente o jogo. Empurrou o Belenenses para trás da linha de meio-campo, encurtou os espaços e colocou-se a vencer logo aos oito minutos, quando Edson Farias, na esquerda, com um centro/remate levou a bola a entrar na baliza de Guilherme Oliveira.



O golo de Pedro Carvalho, aos 29 minutos, a passe de Chapi Romano, fez a equipa do Restelo acreditar que poderia deixar esta tarde o último lugar da II Liga e o jogo passou a ser disputado em todo o campo, embora a tónica se mantivesse favorável aos forasteiros.



Na segunda parte, depois de um primeiro remate de Luís Silva, para defesa de Guilherme para canto, o AVS viria a colocar-se novamente a vencer por intermédio de Nenê, aos 47, jogador que desperdiçou uma grande penalidade (rematou ao poste), aos 50, que castigava uma falta de Chapi Romano sobre Benny.



A perder, o treinador Vasco Faísca fez entrar Danny e Rúben Pina, para os lugares de Sambú e Mica, respetivamente, mas o AVS mostrou-se muito mais incisivo e, aos 64, Edson Farias ‘bisou’ no encontro e tirou todas as dúvidas sobre a atribuição de pontos.



Apesar de estar a perder (3-1), o Belenenses não se deu por vencido e ainda viu Pedro Carvalho, aos 68 minutos, rematar à trave da baliza de Pedro Trigueira, e, aos 77, viria a ser Ricardo Matos a testar os reflexos do guardião do AVS.



Já aos 90+2 foi a vez de Maxuel com um ‘puskas’ de ‘bicicleta’ a errar por muito pouco o alvo, tendo o árbitro bragançano João Pedro Afonso apitado para o 3-1 final.



Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.



Belenenses – AVS, 1-3.



Ao intervalo: 1-1.







Marcadores:



0-1, Edson Farias, 08 minutos.



1-1, Pedro Carvalho, 29.



1-2, Nenê, 47.



1-3, Edson Farias, 64.







Equipas:



- Belenenses: Guilherme Oliveira, Pedro Carvalho, Rui Correia (Felipe Deni, 78), Chima, Tiago Manso, Mica (Rúben Pina, 54), Chapi Romano, Miguel Tavares (Duarte Valente, 78), Sambú (Danny, 54), Cain Attard e Ricardo Matos (Maxuel, 77).



(Suplentes: David Grilo, Tiago Gonçalves, Chaby, Danny (Teixeira, 90), Felipe Deni, Duarte Valente, Rúben Pina, Xavi e Maxuel).



Treinador: Vasco Faísca.



- AVS: Pedro Trigueira, Fernando, Clayton, Anthony, Alaba, Luís Silva (Amorim, 66), Lucca, Edson Farias (Yair Mena, 66), Benny, Vasco Lopes (Gustavo, 82) e Nenê (Sangaré, 82).



(Suplentes: Simão, Thiago, Teixeira, Fábio Pacheco, Sangaré, Yair Mena, Amorim, Gustavo e Ricardo Dias).



Treinador: Jorge Costa.







Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rui Correia (44) e Luís Silva (54).



Assistência: cerca de 500 espetadores.