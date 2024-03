AVS iguala Santa Clara na liderança

Apesar da tímida exibição, a maior eficácia garantiu ao conjunto de Jorge Costa o quarto triunfo consecutivo, somando agora 52 pontos, enquanto os penafidelenses, em sentido inverso, não somam pontos há quatro partidas e estão atualmente em 13.º lugar, com 25.



O primeiro tempo foi pobre em oportunidades, com algum ascendente dos anfitriões, perante uma formação avense que demonstrava dificuldades em impor o seu favoritismo, decorrente de disputar a subida de divisão.



Gabriel Barbosa cabeceou com algum perigo aos 16 minutos, na sequência de um livre lateral, para grande intervenção do guardião Pedro Trigueira, a impedir aquele que parecia vir a ser o golo inaugural.



Sem mais lances flagrantes, o Penafiel introduziu a bola na baliza adversária duas vezes, já perto do intervalo, ambas através de Adílio Santos, aos 37 e 45+5, mas os lances foram anulados por fora de jogo no videoárbitro.



Os segundos 45 minutos trouxeram outra veemência ofensiva ao AVS, que conseguiu trocar melhor a bola e somar mais aproximações à baliza adversária, ainda que o equilíbrio tenha sido a nota dominante, num encontro entre duas formações que se ‘encaixaram’ taticamente a meio-campo.



Nené esteve próximo de marcar para o conjunto da Vila das Aves, após um excelente cruzamento em arco de Vasco Lopes, logo a abrir o segundo o tempo (46), enquanto o Penafiel respondeu por João Oliveira, a partir de um lançamento longo, colocado na confusão gerada na grande área visitante com muito perigo, dois minutos depois.



Os visitantes mostraram uma maior eficácia e Anthony Correia viria a marcar o único golo do encontro, após um excelente cruzamento tenso de Edson Farias, que foi correspondido pelo desvio do central português ao segundo poste, quando se jogavam 78 minutos.



Perante o tento tardio, o Penafiel ainda tentou responder, de modo a conseguir pontuar, mas Hélder Suker desperdiçou uma oportunidade flagrante, já em período de compensação, quando apareceu completamente solto de marcação em zona perigosa, mas acabou por atirar ao lado.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – AVS, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Anthony Correia, 78 minutos.







Equipas:



- Penafiel: Pedro Silva, Rúben Freitas, João Miguel, Diogo Brito, Bruno Pereira (João Silva, 79), Adílio Santos, Reko, João Oliveira (Diogo Batista, 84), André Silva (Pedro Vieira, 79), Gabriel Barbosa (Hélder Suker, 84) e Hugo Firmino.



(Suplentes: Manuel Baldé, Leandro Teixeira, João Silva, Diogo Batista, Edu Pinheiro, Hélder Suker e Pedro Vieira).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- AVS: Pedro Trigueira, Edson Farias, Anthony Correia, Clayton Sampaio, Fernando Fonseca, Jonatan Lucca (João Amorim, 89), Benny (Fábio Pacheco, 90), Vasco Lopes (Babatunde Akinsola, 62), Luís Silva, John Mercado (Stênio, 74) e Nenê (Samuel Granada, 74).



(Suplentes: Simão Bertelli, Jorge Teixeira, Zé Ricardo, Fábio Pacheco, Gustavo Mendonça, João Amorim, Stênio, Babatunde Akinsola e Samuel Granada).



Treinador: Jorge Costa.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Benny (20), Vasco Lopes (37), Reko (44), Clayton (86), Adílio Santos (86) e Samuel Granada (87).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.