AVS reforça liderança da II Liga com triunfo com reviravolta em Viseu

Adiantaram-se os viseenses com um grande golo de Welch, aos 46 minutos, com o AVS a empatar, por Lucca, 10 minutos depois, antes de Vasco Lopes, também com um grande golo, dar a volta ao marcador, aos 70.



No regresso de Jorge Costa a Viseu, agora como treinador visitante, e numa manhã ‘tórrida’ no Fontelo, foi uma primeira parte equilibrada, muito jogada a meio-campo, e sem claras oportunidades de golo.



Apenas na compensação, aos 45+2, Famana Quizera, à entrada da área, rematou forte com Trigueira a defender com dificuldade.



Na resposta, Mercado encontrou espaço nas ‘costas’ da defesa viseense e só uma rápida intervenção de André Almeida evitou que o avançado do AVS pudesse finalizar com sucesso.



A segunda parte abriu praticamente com o golo do Jovani Welch, num pontapé de primeira, ainda fora da área, sem hipóteses de defesa para Trigueira.



Procurou responder de pronto a equipa de Jorge Costa, mas ao remate de Luís Silva, já dentro da área, respondeu Gril com uma defesa segura.



O empate aconteceu aos 56 minutos, por Lucca, com um remate à entrada da área, forte e colocado, fora do alcance de Gril, e na sequência de um lance na área do AVS que motivou os protestos dos viseenses, que alegaram uma possível falta sobre Famana Quizera.



No minuto seguinte, os beirões ficaram perto do segundo golo, com um disparo de Messeguem à barra da baliza defendida por Trigueira, mas a reviravolta aconteceu por parte dos comandados de Jorge Costa, aos 70 minutos, com um grande golo de Vasco Lopes que colocou a bola no ângulo superior esquerdo da baliza de Gril.



Após a sexta jornada, o AVS reforçou a liderança da II Liga de futebol, com 16 pontos, agora com quatro de vantagem sobre Marítimo, segundo, e Santa Clara, terceiro, que cederam pontos no sábado.



Já o Académico de Viseu desceu para o 10.º lugar, com sete pontos.







Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – AVS, 1-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Jovani Welch, 46 minutos.



1-1, Lucca, 59.



1-2, Vasco Lopes, 70.







Equipas:



– Académico de Viseu: Gril, Bandarra (Simonsen, 86), Arthur Chaves, André Almeida, Milioransa, Jovani Welch (Steven Petkov, 73), Messeguem, Famana Quizera (Daniel Labila, 86), Ott, Yuri Araújo (Sori Mané, 54) e André Clóvis (Rodrigo Pereira, 86).



(Suplentes: Mbyae, João Pinto, Sori Mané, Rodrigo Pereira, Steven Petkov, Simonsen, Nduwarugira, Daniel Labila e Henrique Gomes).



Treinador: Vítor Martins.



- AVS: Trigueira, Zé Ricardo, Clayton, Anthony, Edson Farias, Lucca, Benny (Amorim, 66), Vasco Lopes (Gustavo, 87), Luís Silva (c), Mercado (Ricardo Dias, 90+3) e Nenê (Sangaré, 66).



(Suplentes: Simão, Thiago, Fábio Pacheco, Sangaré, Dioh, Amorim, Gustavo, Ricardo Dias e Carlos Daniel).



Treinador: Jorge Costa.







Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucca (90+5).



Assistência: 2290 espetadores.