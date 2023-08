AVS sofre para vencer Belenenses na estreia na II Liga

Pedro Trigueira foi a figura maior do jogo, ao segurar a vantagem do AVS, conseguida por Luís Silva, aos 39 minutos, com duas intervenções decisivas no segundo tempo, o período de maior domínio do Belenenses, que voltou a disputar uma partida de um campeonato profissional cinco anos volvidos.



O AVS teve mais ataques perigosos e justificou a vantagem ao intervalo, num final de primeiro tempo em que Sambú acertou no ‘ferro’ da baliza de Pedro Trigueira, num duelo que seria reeditado aos 53 minutos.



Após jogada individual, Sambú testou os reflexos do guarda-redes do AVS, obrigado a mostrar serviço aos 58, numa saída da baliza a encurtar ângulo a Danny e, já nos descontos, a um remate de fora da área de Duarte Valente.



O AVS, que mantém a invencibilidade desde a pré-temporada, incluindo agora três jogos oficiais, sentiu dificuldades para esticar o jogo e aproximar-se da baliza contrária no segundo tempo, mas teve o mérito de saber recuar linhas e fechar os caminhos da sua baliza, logrando um triunfo importante, embora lisonjeiro.







Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



AVS – Belenenses, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Luís Silva, 39 minutos.







Equipas:



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Ricardo Dias, 84), Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca (Gustavo Mendonça, 76), Fábio Pacheco, Bernardo Martins (Dioh, 66), Luís Silva, Mercado, Nenê (Balla Sangaré, 76) e Vasco Lopes (Edson Farias, 66).



(Suplentes: Simão Bertelli, Thiago Freitas, Zé Ricardo, Ricardo Dias, João Amorim, Dioh, Gustavo Mendonça, Edson Farias e Balla Sangaré).



Treinador: Jorge Costa.



- Belenenses: David Grilo, Tiago Manso (Clé, 59), Rui Correia, Chima Akas, Saná, Duarte Valente, Chapi Romano (Hélio Cruz, 71), Danny (Moha Keita, 59), Rúben Pina (Cain Attard, 59), Ricardo Matos e Sambú (Moninhas, 81).



(Suplentes: Guilherme Oliveira, André Serra, Cain Attard, Felipe Dini, Pedro Carvalho, Hélio Cruz, Clé, Moninhas e Moha Keita).



Treinador: Bruno Dias.







Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Lopes (27), Saná (45+2), Danny (50), Fábio Pacheco (88) e Dioh (90+4).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.