AVS vence Oliveirense em jogo de pré-época e na estreia de Jorge Costa

O AVS bateu hoje a Oliveirense por 2-1, no primeiro jogo de pré-época para ambas as equipas da II Liga de futebol e o primeiro do treinador Jorge Costa ao comando do emblema avense.

Em jogo disputado no hotel Open Village, em Guimarães, onde o AVS se encontra em estágio, um 'bis' do avançado marfinense Balla Sangaré deu a vitória à equipa recém-formada.



Segundo fonte da SAD avense disse à Lusa, todos os jogadores do plantel foram utilizados pelo treinador Jorge Costa.



A preparação da próxima temporada segue para ambas as formações, com o AVS a ter uma partida agendada com o Trofense para 12 de julho, enquanto a Oliveirense, que caminha para a terceira temporada com o técnico Fábio Pereira, terá a apresentação aos associados em 15 de julho, em que defrontará o Fafe, da Liga 3.