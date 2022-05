B SAD precisa de vencer para manter esperança na manutenção

A partida, agendada para as 20h15 no Jamor, opõe o 18.º e último classificado, com 25 pontos, ao 13.º, mais tranquilo com 33 pontos.



Para os azuis, qualquer resultado que não a vitória significa que o máximo a que poderão aspirar é o 16.º posto, que dá acesso a um "play-off" pela permanência, uma vez que o Arouca, 15.º e primeiro acima da "linha de água", soma 30.



O Tondela, que no domingo perdeu com o sensacional Gil Vicente (3-0), ocupa o lugar de "play-off", com 27, enquanto o Moreirense, outro derrotado nesta ronda, em casa do Estoril Praia (1-0), é 17.º e penúltimo, com 26.



A vitória adia uma decisão definitiva sobre as equipas que têm a certeza que se vão manter, com o Arouca, que já sabe que não pode ser ultrapassado nem por Tondela nem por Moreirense, na expectativa de poder festejar a manutenção fora do relvado, onde defrontam, na última ronda, precisamente o B SAD.



Sem perder há três jogos, os minhotos quererão dar sequência ao bom momento sabendo que já está garantida a manutenção, no último jogo fora de casa antes de fecharem com a receção ao Sporting de Braga.



No sábado, o FC Porto assegurou o 30.º título de campeão português de futebol, ao impor-se em casa do Benfica, por 1-0, de nada valendo ao segundo classificado, o Sporting, vencer pouco tempo depois em casa do Portimonense (3-2).



Resultados da 33.ª jornada:



Boavista - Vitória de Guimarães, 1-1.



Estoril Praia – Moreirense, 1-0.



Benfica - FC Porto, 0-1.



Portimonense - Sporting, 3-2.



Gil Vicente - Tondela, 3-0.



Vizela - Marítimo, 1-1.



Sporting de Braga - Arouca, 1-0.



Santa Clara - Paços de Ferreira, 2-0.