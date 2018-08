Barroso antevê estreia do Sp. Braga na UEFA

Frente ao Zorya Luhansk, que acabou a última edição da liga ucraniana no quarto lugar, o Sp. Braga quer entrar com o pé direito na nova temporada e trazer para o Minho um resultado que lhe permita sonhar cum um lugar na fase de grupos da prova europeia.



É o primeiro compromisso oficial do Sp. Braga e, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, o antigo futebolista Barroso recordou que é muito importante para os “a para os “arsenalistas” chegarem à fase de grupos.



O dia de hoje é de adaptação do Sp. Braga a Luhansk.



Os “guerreiros do Minho” já estão na Ucrânia, às 19h00 hora de Portugal, o treinador Abel Ferreira e um jogador projetam o desafio e meia-hora depois a equipa faz a adaptação à Slavtych Arena.



A UEFA já definiu o árbitro para o encontro. Foi escolhido o alemão Tobias Welz um jovem árbitro que faz na Ucrânia o 15.º jogo internacional e que tem no currículo uma arbitragem em 2015, num jogo da seleção de Sub-21 de Portugal em Barcelos, no apuramento para o campeonato da Europa com vitória portuguesa por 5-1.