Barroso lamenta lesão de Fransérgio

O futebolista lesionou-se com gravidade na última partida frente ao Feirense.



Após os exames realizados viu confirmada uma rotura do ligamento do joelho direito. Será operado e pode perder todo o resto da época.



As previsões de recuperação apontam para um regresso só no mês de maio.



Para Barroso, ex-capitão e figura dos arsenalistas em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, esta lesão é complicada para os jogadores.



Sem Fransérgio o treinador Abel Ferreira terá que encontrar soluções dentro do plantel.