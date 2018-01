Barroso vê Sp. Braga a atacar o terceiro lugar

Caso vençam o Rio Ave na próxima jornada o antigo capitão dos arsenalistas não tem dúvidas que os guerreiros do Minho vão querer discutir o terceiro posto com os encarnados.



À exceção das taças de Portugal e da Liga, sobretudo a taça da Liga que gerou desilusão geral, a época está a ser boa e sem esses desaires, por agora os minhotos concentram forças no campeonato e os grandes têm que contar com a equipa de Abel Ferreira.



Sp. Braga a piscar o olho ao terceiro lugar. Dia 13 de janeiro há jogo na cidade dos arcebispos com o Benfica.