Bas Dost regressa aos treinos na equipa do Sporting

24 Out, 2018

Nos minutos iniciais da sessão, que foram abertos aos órgãos de comunicação social, o avançado integrou o trabalho do plantel orientado por José Peseiro, com vista à preparação do jogo de quinta-feira, com o Arsenal, para a Liga Europa.



Bas Dost, que saiu lesionado no jogo com o Vitória de Setúbal, em 18 de agosto, tem sido uma baixa importante nos "leões" e o treinador José Peseiro chegou mesmo a dizer que não iria forçar o regresso do avançado.



A semana tem sido de boas notícias para o treinador leonino, que vê o holandês regressar aos treinos mais de dois meses após uma rotura na coxa direita e já depois de ter passado a contar em pleno com o central Mathieu, que também esteve ausente por lesão.



Nos primeiros minutos da sessão desta manhã, Bas Dost realizou, juntamente com os companheiros de equipa, alguns exercícios com bola, no último treino do Sporting antes da receção à equipa londrina, no estádio José Alvalade.



Carreira feita de golos



O holandês foi nas últimas épocas, as suas duas primeiras no clube, o melhor marcador da equipa, com 36 golos em 41 jogos em 2016/17 e 34 em 49 encontros em 2017/18. Na primeira época conquistou o troféu de melhor marcador na Liga, com 34 golos.Esta temporada, o avançado fez apenas um jogo e meio: começou com dois golos na vitória fora sobre o Moreirense (3-1) e saiu lesionado aos 45 minutos no jogo em que a equipa bateu em casa o Vitória de Setúbal por 2-1.O Sporting disputa na quinta-feira, pelas 17h55, o comando do grupo E da Liga Europa com o Arsenal, uma vez que ambos partilham a liderança, com seis pontos, numa partida que será arbitrada pelo esloveno Damir Skomina.