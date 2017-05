Bebeto vê Mattheus a triunfar no Sporting

Mário Aleixo - RTP 16 Mai, 2017, 07:27 / atualizado em 16 Mai, 2017, 09:11 | Futebol Nacional

O antigo futebolista internacional brasileiro Bebeto manifestou-se orgulhoso com a transferência do filho, Mattheus Oliveira, do Estoril-Praia para o Sporting.



"Muito orgulho de você meu filho! Continue trabalhando forte e com humildade que você vai longe! Que você possa entrar na história do Sporting", escreveu o antigo craque da seleção canarinha, em mensagem escrita numa rede social.



Bebeto formou com Romário a célebre dupla que foi preponderante para o título mundial conquistado em 1994, no Mundial dos Estados Unidos.



De resto, Bebeto acompanha de perto a carreira do filho e já esteve várias vezes em Portugal para observar jogos do Estoril.



A empresa que representa Mattheus, a Traffic, tinha assinado com o Sporting, em dezembro último, uma parceria com a SAD leonina destinada à deteção e desenvolvimento de jovens jogadores.



Mattheus assinou por cinco épocas



A transferência de Mattheus, de 22 anos, para o Sporting consumou-se esta segunda feira com a assinatura de um contrato válido até 2022, ou seja, o jogador fica vinculado por cinco anos com o clube de Alvalade, blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, após duas épocas ao serviço do Estoril.



A transferência definitiva do jogador, filho do antigo internacional brasileiro Bebeto, já foi oficializada pela SAD do Sporting, que desejou a Mattheus Oliveira "as maiores felicidades profissionais e pessoais".



Na presente temporada ao serviço dos estorilistas, o médio brasileiro participou em 32 encontros e apontou dois golos.