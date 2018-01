Beira-Mar punido com derrota por agressão de adepto a árbitro

Lusa 25 Jan, 2018, 17:37 | Futebol Nacional

Segundo um comunicado do conselho de disciplina da AFA, divulgado hoje, o Beira-Mar foi castigado com uma derrota por 3-0, sendo ainda sancionado com a realização de dois jogos à porta fechada e o pagamento de uma multa de 200 euros.



O jogo realizado a 03 de dezembro de 2017, a contar para a 12.ª jornada da primeira divisão do campeonato distrital da AFA foi interrompido depois de um adepto, equipado com as cores do Beira-Mar, ter agredido a soco a equipa de arbitragem, quando esta se dirigia para os balneários do Estádio Mário Duarte, no final da primeira parte.



Ao intervalo, a equipa visitante estava a vencer por 1-0.



O conselho de disciplina da AFA decidiu ainda punir com um ano de suspensão o jogador Andrii Kokoshko, do Alba, devido à agressão a um agente policial durante o jogo com a Ovarense, disputado a 26 de novembro de 2017, em Ovar.



Quase no final da partida, dois jogadores, um de cada equipa, envolveram-se em agressões e acabaram expulsos.



Quando estava no túnel de acesso aos balneários, o jogador do Alba terá agredido um elemento da PSP com murros na zona entre o rosto e o peito, tendo sido detido e constituído arguido.



O jogo da 11.ª jornada do campeonato distrital da AFA terminou com a vitória dos visitantes por 1-0.