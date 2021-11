Belenenses diz que conduta da SAD causa "danos irreparáveis" ao clube

Em comunicado, a direção do clube lamentou que "o seu emblema e o seu nome estejam a ser conotados com um dos mais tristes episódios de que há memória no futebol português", em alusão ao jogo Belenenses SAD-Benfica, da 12.ª jornada da I Liga, que terminou aos 48 minutos, por falta de jogadores dos 'azuis', devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2.



"(O Belenenses) Há muito que não quer estar ligado aos comportamentos, às opções estratégicas, às práticas empresariais, à ausência de cultura desportiva, às opiniões públicas e a tudo o que anima e move os donos e gestores da B-SAD", sublinham.



Relembrando não ter "qualquer vínculo ou ligação à B-SAD", o clube presidido por Patrick Morais de Carvalho repudiou que a sociedade liderada por Rui Pedro Soares "insista em se apresentar perante o mundo como Belenenses e que a Liga Portugal seja cúmplice nesse atentado à identidade, nome, valores e marcas d'Os Belenenses".



"A confundibilidade promovida pela B-SAD e pela Liga Portugal, com a conivência ativa de alguns órgãos de comunicação social, provoca sérios danos à reputação secular d'Os Belenenses, conquistada com o esforço e suor de milhares de atletas e adeptos", consideram.



O Belenenses espera que "este vergonhoso acontecimento traga, finalmente, à consciência de todos aqueles que, seja por lapso ou com intenção, identificam a B-SAD com Os Belenenses de que essa associação não é verdadeira, não é correta e ofende quotidianamente Os Belenenses, atletas, funcionários, sócios, adeptos e a verdade do desporto".



No sábado, o Belenenses SAD entrou em campo com apenas nove jogadores disponíveis para defrontar o Benfica - dois deles guarda-redes -, devido a um surto do novo coronavírus que atingiu o plantel.



O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os 'azuis' terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).



Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete atletas, mas a lesão de mais um jogador originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0.



O clube e a SAD dos 'azuis' estão afastados desde o início da temporada 2018/19, quando o protocolo de utilização do Restelo pela SAD terminou e esta mudou a equipa profissional para o Estádio Nacional, no Jamor.



A Codecity, detida por Rui Pedro Soares, comprou 51% da SAD do Belenenses em 2012, mas as duas partes acabaram por entrar em litígio, seguindo-se várias ações em tribunal, com o clube a tentar impedir que a SAD usasse o seu nome e símbolos, tendo vendido, em julho de 2020, os 10% de capital que ainda possuía na sociedade.



No final de outubro, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu que as duas entidades já não possuem qualquer ligação identitária.