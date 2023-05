Belenenses do "inferno" ao "paraíso"

Os azuis asseguraram no sábado a subida à II Liga portuguesa de futebol, graças a um empate (0-0) na receção à Sanjoanense, na última jornada da série 2 da fase de subida da Liga 3, sendo já a quinta ascensão seguida, desde a última divisão distrital de Lisboa.”, disse à agência Lusa.O Belenenses e a BSAD, antiga SAD dos azuis, estão afastados desde o início da época 2018/19, o que culminou na criação de uma nova equipa de futebol, iniciada na última divisão distrital de Lisboa, e em várias ações em tribunal, com o clube a tentar impedir que a SAD usasse o seu nome e símbolos, tendo vendido, em julho de 2020, os 10% de capital que ainda detinha na sociedade, até que se deu a cisão final entre as entidades.”, sublinhou.Desafiado a comparar o atual Belenenses com o que iniciou este trajeto ascendente no futebol português, após uma história centenária habituada à elite e cuja glória assenta no campeonato de 1945/46, Patrick Morais de Carvalho foi perentório na sua resposta.”, ressalvou o dirigente.A subida está já garantida, mas ainda há uma final para disputar, que decidirá, entre o Belenenses e a União de Leiria, quem será o campeão da Liga 3, opondo dois históricos que têm conseguido renascer após vários anos distantes da ribalta de outros tempos.”, apontou o líder do clube lisboeta.O Belenenses e a União de Leiria, as duas equipas que confirmaram a subida à II Liga na liderança das duas séries da fase de subida, discutem o troféu de campeão da Liga 3 no próximo dia 20 de maio, pelas 16h15, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Clube terá orçamento modesto na II Liga



O Belenenses terá um dos orçamentos mais baixos da II Liga de futebol na próxima temporada, fruto das exigências financeiras que necessita de cumprir para licenciar o estádio, assumiu o presidente Patrick Morais de Carvalho.



“Vamos para uma Liga em que, já à partida, o Belenenses é altamente penalizado, pois a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) exige-nos que, só para licenciarmos o Estádio do Restelo, gastemos mais de 500 mil euros. É quase condenar o Belenenses à partida. Vamos ter um orçamento muito modesto, muito provavelmente o mais baixo da II Liga”, apontou à Lusa o dirigente do clube lisboeta, que lembrou eventos recentes.



O sistema de iluminação do Estádio do Restelo necessita de intervenção para competir na II Liga, embora o recinto tenha acolhido, nos últimos anos, vários jogos de seleções nacionais, o Belenenses-Sporting, para a Taça de Portugal, e também alguns concertos.



“Acho que isto põe em causa a verdade desportiva e a integridade da competição. São dificuldades acrescidas e teremos de ir para a II Liga com um orçamento reduzidíssimo. Não nos resta outra coisa que não acreditar que, com muito pouco, temos de conseguir fazer mais. As dificuldades serão muitas e os sócios têm de se preparar para tal”, disse.



“Tem de ser com as receitas que, por via do acesso à II Liga, existem, como os direitos televisivos, o valor das apostas, alguns nossos patrocinadores, prémios que contamos ganhar, bilhetes de época, que os sócios paguem as quotas a tempo, a bilheteira… Mas isso tudo junto dará seguramente o orçamento mais baixo de toda a II Liga”, reforçou.



Desta forma, Patrick Morais de Carvalho não acredita que o Belenenses consiga, na sua época inaugural na II Liga, disputar uma sexta subida de divisão consecutiva e regressar à elite do futebol português, pois o clube “tem de gastar 500 mil euros em lâmpadas”.



“Entendo que a minha missão no Belenenses termina no próximo dia 20 de maio, com a final da Liga 3. Para eu poder pensar em recandidatar-me, teríamos de ter um plano orçamental sem estarmos com 'dores de barriga' de tesouraria todos os meses. À data de hoje, não sei se isso é possível”, frisou o dirigente, no cargo desde outubro de 2014.



Antes das eleições, terá lugar uma assembleia geral extraordinária para discutir, com os sócios, a participação nas competições profissionais e a necessidade de constituição de uma nova sociedade desportiva, depois da cisão com a anterior SAD – BSAD, da II Liga.



“Já que, do ponto de vista jurídico, continua obrigatória a criação de uma sociedade, defenderei que o Belenenses crie uma SDUQ (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas), detida a 100% pelo Belenenses, mas sem prejuízo de, mais tarde, se poder vir a converter numa SAD, se assim o entendermos”, explicou Patrick Morais de Carvalho.