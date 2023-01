Belenenses e BSAD em litígio pela formação de futebolistas

”, disseram, em comunicado.A direção do clube do Restelo, presidida por Patrick Morais de Carvalho, indica que “”, o que cria “um desgaste desnecessário a nível de recursos humanos e financeiros” por parte das duas entidades, “que seriam evitáveis”.”, apontou o Belenenses, dando o exemplo do pagamento, efetuado em 9 de agosto de 2022, dos direitos de formação de Nilton Varela, no valor de 30.181,32 euros, “para assim poder ultrapassar o impedimento de inscrições cristalizado na FPF”.





A formação da Liga 3 frisou que, na atual janela de transferências de janeiro de 2023, a BSAD encontrava-se também impedida de registar novos contratos e inscrever atletas, o que levou à receção, hoje, de 42.364,95 euros, relativos aos direitos de formação dos atletas Álvaro Ramalho, Nuno Tomás e Tomás Castro, este apenas de 30% dos direitos.