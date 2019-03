Belenenses goleia na receção ao lanterna-vermelha Feirense

Lusa Comentários 03 Mar, 2019, 17:04 | Futebol Nacional

O brasileiro Jonatan Lucca, aos cinco minutos, Kikas, aos 34 e 67, e Licá, aos 84, assinaram os tentos dos `azuis`, que regressaram aos triunfos em casa, depois de um empate e duas derrotas, ambas nos jogos disputados em Setúbal.

Com este triunfo, o Belenenses segue no sexto lugar, com os mesmos 36 pontos do Vitória de Guimarães, que é sétimo e tem menos um jogo, enquanto o Feirense permanece no 18.º e último posto, com 14 pontos, após a sexta derrota seguida e sem vencer desde a segunda jornada.