Belenenses SAD e Gil Vicente tentam chegar os "quartos" da Taça

A partir das 14h00, o Belenenses SAD joga no terreno do Fafe, do Campeonato de Portugal, e a eliminatória fica completa mais tarde, às 20h30, com o Gil Vicente a receber o Académico de Viseu, da II Liga.



Os oitavos de final da Taça arrancaram na segunda-feira, com o Marítimo a deixar o Sporting pelo caminho, com um triunfo por 2-0 na Madeira.



Na terça-feira, o FC Porto, atual detentor do título, afastou na Madeira o Nacional por 4-2, após prolongamento, enquanto o Benfica, recordista de conquistas, com 26, goleou na Reboleira o Estrela da Amadora, do terceiro escalão, por 4-0.



Sporting de Braga, com goleada 5-0 na receção ao Torreeense, do Campeonato de Portugal, Santa Clara, que venceu em casa do Moreirense 2-1, e o líder da II Liga, o Estoril Praia, que venceu em casa do primodivisionário Rio Ave 2-1, também asseguraram a continuidade na competição.



(+) Marítimo (I) – Sporting (I), 2-0



Rio Ave (I) – (+) Estoril Praia (II), 1-2



Moreirense (I) – (+) Santa Clara (I), 1-2



Nacional (I) – (+) FC Porto (I), 2-2 (2-4 após prolongamento)



Estrela da Amadora (CP) – (+) Benfica (I), 0-4



Sporting de Braga (I) – Torreense (CP), 5-0



