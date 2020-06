Belenenses SAD e Guimarães empatam e aumentam série de jogos sem perder

Oeiras, Lisboa, 11 jun 2020 (Lusa) -- O Belenenses SAD empatou 1-1 com o Vitória de Guimarães, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado na Cidade do Futebol, Oeiras, com as duas equipas a aumentarem a série de jogos sem perder.