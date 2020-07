Belenenses SAD e Tondela empatam em duelo de "aflitos"

Na partida disputada na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa do Belenenses SAD até ao final da época, foi o Tondela a inaugurar o marcador, aos 09 minutos, por intermédio de Ronan, com Cassierra a empatar a partida aos 39.

Com este empate, o Belenenses SAD, que somou o quarto jogo sem vencer, está em 14.º, com 31 pontos, enquanto o Tondela, que vai em três jogos sem ganhar, é 15.º, com 30. O Portimonense, primeira equipa em zona de despromoção, soma 27 pontos.