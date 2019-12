Belenenses SAD explicou lapso no envio das contas salariais à Liga

"A Belenenses SAD informa que, na relação de jogadores e de treinadores que entregou à Liga de clubes para efeito de controlo do pagamento de salários, não foram incluídos, por lapso formal exclusivamente imputável à Belenenses SAD, os nomes de quatro ex-treinadores e de um ex-jogador", pode ler-se em comunicado.



A LPFP apresentou terça-feira, no sítio oficial na Internet, a lista das sociedades desportivas que "demonstraram o rigoroso cumprimento das suas obrigações salariais", num total de 29 clubes.



Vilafranquense, Cova da Piedade, Académica e Varzim, equipas da II Liga portuguesa, foram as formações que não apresentaram a documentação, enquanto o Belenenses SAD entregou, mas de forma incompleta.



SAD vai entregar documentos em falta



No comunicado o Belenenses SAD anunciou que irá proceder à inclusão dos nomes em falta, rejeitando "qualquer incumprimento" do clube lisboeta.



"Esta omissão, que é meramente formal, não se devendo a qualquer incumprimento, será reparada mediante o aditamento desses nomes", anunciou, acrescentando que "tomará medidas para evitar a repetição deste lamentável lapso".



A LPFP referiu que, "caso as referidas Sociedades Desportivas não procedam à regularização no prazo fixado, serão instaurados processos disciplinares, cuja sanção prevista é a perda de pontos".