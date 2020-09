Belenenses SAD procura juntar-se a trio de líderes

Depois do triunfo na ronda inaugural, no estádio do Vitória de Guimarães, por 1-0, os "azuis" defrontam uma das sensações da época passada – sexta classificada do campeonato anterior -, mas que se estreou na época 2019/20 com uma goleada sofrida em casa frente ao Benfica, por 5-1.



Caso se imponha no jogo desta segunda-feira, com início às 19h45, o Belenenses SAD iguala um trio de equipas que mantém um percurso 100% vitorioso na competição, composto por FC Porto, Benfica – ocupantes habituais dos lugares de topo – e Santa Clara.



Os campeões nacionais golearam no sábado no estádio do Boavista por 5-0, enquanto as "águias" impuseram-se no mesmo dia na receção ao Moreirense, por 2-0, e os açorianos venceram na sexta-feira no recinto do Sporting de Braga, por 1-0, na partida de abertura da jornada.



O Sporting apenas se estreou no campeonato no domingo, com uma vitória por 2-0 em Paços de Ferreira, uma vez que o encontro da primeira jornada, com o Gil Vicente, foi adiado após terem sido detetadas várias pessoas infetadas com covid-19 nos plantéis das duas equipas, entre as quais futebolistas e treinadores.



Resultados da segunda jornada:



Sporting de Braga - Santa Clara, 0-1



Marítimo – Tondela, 2-1



Benfica – Moreirense, 2-0



Boavista - FC Porto, 0-5



Farense – Nacional, 0-1



Gil Vicente – Portimonense, 1-0



Paços de Ferreira – Sporting, 0-2



Rio Ave - Vitória de Guimarães, 0-0