Belenenses SAD renova contrato com o treinador Petit

Em nota divulgada pelo departamento de comunicação do clube, na última madrugada, os "azuis" informaram que irá realizar-se, "pelas 15h00 horas, o anúncio de apresentação da renovação do "mister" Petit, após o final de uma temporada em que terminaram na 10.ª posição, com 40 pontos.Armando Gonçalves Teixeira, conhecido no mundo do futebol por Petit, está no comando técnico do conjunto lisboeta desde janeiro de 2020, numa carreira de treinador iniciada ao serviço do Boavista, em 2012/13, tendo contabilizado, desde então, passagens também por Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira e Marítimo.

Como jogador, Petit destacou-se, sobretudo, ao serviço de Boavista e Benfica, tendo conquistado duas vezes o campeonato português - uma em cada clube -, somando também no palmarés uma Taça de Portugal e uma Supertaça, ao serviço do clube da "águia".