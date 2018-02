Belenenses soma segundo triunfo consecutivo, ao bater Feirense

Lusa Comentários 24 Fev, 2018, 18:14 | Futebol Nacional

O jogador do Belenenses Vincent Sasso festeja o golo marcado contra o Feirense | Tiago Petinga - Lusa

O central francês Sasso marcou, aos 54 minutos, o único golo do encontro, que permitiu ao conjunto do Restelo acabar com uma série de seis jogos em casa sem ganhar.

Na tabela, a formação comandada por Silas subiu, provisoriamente, ao 11.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Feirense manteve com 20, no 17.º.