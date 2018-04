Belenenses vence FC Porto e "dá" liderança isolada ao Benfica

Lusa Comentários 02 Abr, 2018, 22:36 / atualizado em 02 Abr, 2018, 22:41 | Futebol Nacional

Com este resultado, a equipa do Restelo soma agora 32 pontos e começa a respirar melhor na luta pela manutenção. Já o FC Porto, com 70, cai da liderança do campeonato, uma vez que o Benfica, com o triunfo de sábado diante ao Vitória de Guimarães (2-0), tem agora 71 pontos.



Este era exatamente o fator que se impunha saber no jogo desta noite: saber se o FC Porto tinha estofo para aguentar esta pressão, levar de vencida o Belenenses e reassumir o primeiro lugar do campeonato.



Não teve. E não foi por falta de oportunidades. Estatisticamente, os 'dragões' dominaram por completo o jogo. Mais posse de bola (63%), mais remates (26) e mais cantos (nove). Mas no único indicador importante, o do golo, o Belenenses foi melhor.



Nas quatro tentativas que teve aproveitou duas. Se na primeira parte o FC Porto foi perdulário, uma vez que quase nunca acertou no alvo, na segunda viu o guarda-redes André Moreira 'fechar às sete chaves' a baliza belenense.



O FC Porto, que dentro de duas semanas defronta os tetracampeões nacionais, promoveu a estreia de Osório, bem como os regressos, após lesão, de Alex Telles e Tiquinho Soares ao onze inicial (pelo mesmo motivo e após dois meses de paragem, Danilo foi convocado e entrou na segunda parte para o lugar de Osório).



Do lado do Belenenses o destaque foi para o regresso do guarda-redes André Moreira depois de ter falhado o jogo anterior devido a uma lesão num joelho.



Os 'dragões' entraram mais pressionantes, a sufocar o Belenenses e com os olhos postos na baliza, mas acabou por ser a equipa do Restelo a inaugurar o marcador logo aos 10 minutos. Um erro monumental dos centrais 'azuis e brancos' (hoje de cor de laranja), Felipe e Osório, que chocaram um contra o outro, e deixaram Nathan completamente isolado.



O avançado brasileiro, cedido pelos ingleses do Chelsea, que já tinha marcado ao Benfica (1-1), não se fez rogado, esperou pela saída de Casillas, picou-lhe a bola por cima e inaugurou o marcador.



Os 'dragões' não desarmaram e na resposta Brahimi esteve perto de fazer a igualdade, mas a bola saiu ligeiramente ao lado da baliza de André Moreira. Pouco depois foi a vez de Aboubakar tentar a sorte, mas o guardião lisboeta, com uma defesa a dois tempos, segurou a bola.



Apesar do resultado ao intervalo, a equipa da cidade invicta fez tudo para marcar, mas Soares, aos 32 minutos, Alex Telles, aos 41, Aboubakar, aos 42, Sérgio Oliveira, aos 43, não conseguiram acertar no alvo.



Perante tanta pressão, o Belenenses foi obrigado a recuar linhas (cinco defesas e quatro médios recuados), acusando grande dificuldade para conseguir ganhar a bola e sair para o ataque.



Ao invés, o FC Porto balanceou-se por completo para o ataque e jogou praticamente o tempo todo no meio-campo, mas, na segunda parte, quando procurou o golo, viu André Moreira puxar dos galões defendendo as tentativas de Soares, aos 48 e 55 minutos, de Ricardo, aos 57, e de Felipe e Gonçalo Paciência, ambos aos 63. (Manuel de Almeida - EPA)



Quando nada o fazia crer, o Belenenses ampliou a contagem por intermédio de Maurides, aos 70 minutos. Num livre cobrado por Fredy, a castigar uma falta de Felipe, na direita, o jogador, que tinha rendido Nathan, aos 66, saltou mais alto que todos e bateu Casillas pela segunda vez. (Foto: Manuel de Almeida - Lusa



Até ao final, o FC Porto bem tentou marcar o tento de honra, mas não o conseguiu, apesar do forte apoio que teve no Estádio do Restelo e que se fez sentir após o apito final do árbitro lisboeta Hugo Miguel, sinal claro que há uma forte sintonia entre os adeptos e os jogadores.