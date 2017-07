Belenenses vence Sporting de Braga por 2-1 e arrecada Troféu Cidade de Melgaço

Lusa 12 Jul, 2017, 21:50 | Futebol Nacional

O conjunto de Belém, orientado por Domingos Paciência, adiantou-se no marcador aos 43 minutos, por intermédio do reforço Filipe Chaby, que correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Florent na esquerda.



Depois de várias alterações operadas pelos dois técnicos ao intervalo, os 'azuis' dilataram a vantagem através de Maurides, aos 63 minutos, sendo que a formação minhota, comandada por Abel Ferreira, reduziu aos 83, na sequência de um cabeceamento certeiro do central goleador Raul Silva, contratado ao Marítimo.



O Belenenses conseguiu, assim, o segundo triunfo em três encontros na pré-época, depois de bater o Sporting B (2-1) e empatar com o Sporting (1-1).



Já os bracarenses, que disputaram a quinta partida de preparação, somam três vitórias, diante de Sporting de Braga B (3-2), Desportivo das Aves (3-0) e Penafiel (2-1), e dois desaires, com Varzim (1-0) e Belenenses.