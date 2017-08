Benfica admite pedir suspensão de Bataglia e Brahimi

Mário Aleixo - RTP 28 Ago, 2017, 11:57 / atualizado em 28 Ago, 2017, 11:57 | Futebol Nacional

Em relação ao jogador do Sporting está em causa um lance aos dois minutos de jogo com o Estoril em que os responsáveis do clube da Luz entendem que Bataglia deu uma cotovelada a um adversário.



Sobre Brahimi está em causa um lance em que o jogador do FC Porto fez uma entrada de carrinho sobre Fransérgio atingindo-o num pé sem que tivesse havido qualquer sanção disciplinar.



O Benfica considera que em ambos os casos ficou por mostrar o cartão vermelho aos jogadores de “leões” e “dragões”.



Esta a forma encontrada pelo Benfica para responde ao processo aberto a Eliseu na semana passada, após falta grosseira cometida sobre Diogo Viana.



Na sequência da mesma foi aberto um processo sumário ao defesa-esquerdo do clube da Luz que propõe a suspensão do futebolista devendo a decisão do Conselho de Disciplina ser conhecido na terça-feira.