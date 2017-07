Benfica afina estratégia para jogar a Emirates Cup

Mário Aleixo - RTP 26 Jul, 2017, 08:53 / atualizado em 26 Jul, 2017, 08:53 | Futebol Nacional

Do dia de terça-feira ficou o registo do treino de gestão e esforço de Júlio César e Jonas, do trabalho de ginásio de André Almeida e Krovinovic, bem como o regresso ao treino sem limitações de Diogo Gonçalves.



No jogo de palavras o médio Salvio sintetizou a sua ideia sobre a época que vai começar ao afirmar: “Ganhar tudo numa época muito dura”.





Esta quarta-feira a equipa cumpre mais um treino e um jogador falará à comunicação social, durante a tarde.O jogo frente ao Arsenal, marcado para sábado, tem o início previsto para as 16h20, enquanto o desafio de domingo com o Leipzig começará às 14h00.O encontro da Supertaça, a 5 de agosto em Aveiro, frente ao Vitória de Guimarães, marca o início oficial da época.Fora de jogo fala-se de aquisiçõesNos bastidores continua a falar-se do defesa-direito desejado na Luz e que ainda não foi encontrado.Douglas, do Barcelona, de 26 anos, é um dos atletas referenciados; Gómez, do Lanús da Argentina, de 23 anos, é outro dos jogadores apontados para ocupar o lugar deixado vago por Nelson Semedo.