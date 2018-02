Benfica anuncia contratação da futebolista Carlota Cristo

Lusa 05 Fev, 2018, 15:14 / atualizado em 05 Fev, 2018, 15:17 | Futebol Nacional

Segundo o clube, Carlota Cristo começou a jogar futebol aos oito anos, no Ginásio Clube de Tavira, abandonando depois a modalidade, devido aos regulamentos, que só permitem equipas mistas até aos iniciados.



Depois de uma passagem pelo ténis, Carlota Cristo regressou ao futebol aos 14 anos, representando a Associação de Futebol do Algarve no Torneio Interassociações de Futebol Feminino Sub-16, integrando depois a equipa sénior do Guia Futebol Clube, onde permaneceu até final da época passada, altura em que assinou pelo Verona, de Itália.



Carlota Cristo, que se junta às brasileiras Dani Neuhaus e Daiane Rodrigues no plantel 'encarnado', garantiu estar "ansiosa por começar".



"Peço aos benfiquistas que nos acompanhem e nos deem força, porque isto é um novo projeto e vai trazer muita gente ao futebol feminino. Que nos venham apoiar e que acompanhem o Benfica.", disse a futebolista na sua apresentação no estádio da Luz.



O Benfica anunciou em dezembro a criação de uma equipa de futebol sénior feminina em 2018/2019, referindo que começará no Campeonato Nacional de Promoção, "por respeito e preservação do esforço e investimento na formação" que muitos clubes têm realizado.