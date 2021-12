Benfica arrasa Marítimo em tarde inspirada dos atacantes

Sem Jorge Jesus no banco, devido a castigo, foi o adjunto João de Deus a assumir o comando das ‘águias’ no último jogo do ano na Luz e o 'cabaz de Natal' começou a ser cheio bem cedo, logo aos três minutos, por intermédio de Darwin Nuñez, que surgiu oportuno a finalizar uma jogada rápida de envolvimento no flanco direito com Rafa e Gilberto.



O número nove 'encarnado' estava em ‘dia sim’ e, aos 18, um minuto depois do primeiro remate do Marítimo, defendido por Odysseas Vlachodimos, voltou a marcar, desta feita de cabeça, a corresponder a crzamento de João Mário.



O Benfica não demorou a alargar a vantagem, desta vez por Gilberto, o único golo de um não avançado, jogador que, desmarcado por Rafa, remetou fortissimo para um belo golo, aos 34.



Até ao intervalo, Yaremchuk ainda teve duaas oportunidades para ampliar e foi em cima do tempo de descanso, aos 45+1, que surgiu o lance mais perigoso dos visitantes da primeira parte, com Joel Tagueu a rematar bastante por cima da baliza de Odysseas.



Ao intervalo, Vasco Seabra promoveu uma alteração, lançando em jogo Vidigal para o lugar de Henrique, mas o Benfica começou a segunda metade tal como tinha feito na primeira e Rafa, isolado por Yaremchuk, fez aos 48 um 'chapéu' ao guarda-redes adversário e fixou o 4-0.



Aos 57, Yaremchuk, servido por Rafa, fez finalmente o 'seu' golo, um minuto depois de ter falhado nova boa oportunidade.



O golo do Marítimo surgiu apenas aos 81 minutos, por Ali Alipour, numa altura em que os insulares já tinham disposto de boas oportunidades para marcar, embora também o Benfica tenha desperdiçado boas chances.



Na reta final do desafio, João de Deus mudou a dupla de avançados, Gonçalo Ramos e Seferovic ainda foram a tempo de inserir o nome na ista de marcadores, com o jovem ponta de lança luso a marcar, aos 86, o sexto, e o suíço, aos 90+1, a encerrar as contas.



Com a vitória, as ‘águias’ seguem no terceiro lugar da Liga, com 37 pontos, menos quatro do que o líder Sporting, e menos um do que o FC Porto, que joga em casa do Vizela, enquanto o Marítimo segue no 10.º lugar, com 14 pontos.