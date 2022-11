Benfica avança na Taça de Portugal

De livre direto, Grimaldo acertou em cheio no ferro da baliza do Estoril e criou o primeiro lance de perigo na Amoreira. Coube a Rafa o segundo desperdício ao atirar ao lado num lance isolado frente ao guarda-redes. António Silva quis voltar aos golos, mas rematou ligeiramente por cima, num jogo com maior grau de dificuldade do que o anterior, há três dias.



No segundo tempo, e com 0-0 no marcador, Francisco Geraldes, do Estoril, foi expulso com 2 minutos de jogo.



A jogar com mais um, o Benfica empreendeu um ataque permanente à baliza adversária e com frutos a meio deste segundo tempo, num golo acrobático de David Neres.



Segue o Benfica para os "oitavos" após a vitória por 1-0 frente aos "canarinhos".