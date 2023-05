Benfica B garante manutenção na II Liga com vitória sobre o Feirense

O Benfica B colocou-se numa vantagem confortável de dois golos, apontados por Martim Neto (27) e Henrique Pereira (29), com o Feirense a reduzir ainda na primeira parte, por intermédio de André Rodrigues, aos 31 minutos.



Com a vitória, o Benfica garante a manutenção na II Liga, ascendendo provisoriamente ao 11.º lugar, com 38 pontos, enquanto o Feirense se mantém no sétimo lugar, com 43 pontos.



Depois de um início equilibrado, o Benfica B colocou-se em vantagem com um golo de Martim Neto, num remate forte à entrada da área, aos 27 minutos.



Pouco depois, Henrique Pereira ampliou a diferença no marcador numa jogada de contra-ataque, batendo o guarda-redes Rogério com um remate cruzado dentro da área, aos 29 minutos.



O Feirense respondeu de imediato e reduziu a desvantagem por André Rodrigues, que à entrada da pequena área deu a melhor sequência a um cruzamento de João Oliveira, aos 31 minutos.



Antes do intervalo, o guarda-redes Rogério evitou o terceiro golo do Benfica B com uma defesa apertada a remate de Filipe Cruz, aos 42 minutos.



Na segunda parte, o Feirense aumentou a pressão sobre o Benfica B e esteve perto do empate num remate à entrada da área de Tiago Dias, que o guarda-redes André Gomes susteve com uma defesa junto ao poste, aos 52 minutos.



O Feirense manteve o ímpeto ofensivo até ao final do jogo, mas foi o Benfica B quem esteve mais perto de marcar, quando Diego Moreira surgiu isolado perante Rogério, rematando ao lado da baliza, aos 87 minutos.



Com o triunfo sobre o Feirense, o Benfica B assegura a manutenção na II Liga, quando ainda faltam disputar duas jornadas na competição.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Benfica B: 1-2.



Ao intervalo: 1-2.







Marcadores:



0-1, Martim Neto, aos 27 minutos.



0-2, Henrique Pereira, 29.



1-2, André Rodrigues, 31.







Equipas:



- Feirense: Rogério, João Oliveira (Brás, 90+3), Simão Júnior (João Pinto, 48), Tony, Lucas Santos, Tiago Dias (Oche, 90+3), Tavares (João Paredes, 79), Ronaldo (Teles, 46), André Rodrigues, João Paulo e Zé Vítor.



(Suplentes: Arthur Augusto, João Pinto, Washington, João Paredes, Teles, Brás e Oche)



Treinador: Rui Ferreira.







- Benfica: André Gomes, Filipe Cruz, Bajrami, Diogo Capitão, Rafael Rodrigues (Kiko, 90+2), Maestro (Feratovic, 90+2), Jevsenak, Gerson Sousa (Diego Moreira, 66), Martim Neto, Henrique Pereira e Gilson.



(Suplentes: Pedro Souza, Feratovic, Ricardo Teixeira, Lacroix, Tomé, Kiko, Diogo Nascimento, Luís Hemir, Diego Moreira)



Treinador: Luís Castro.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Maestro (21), Tony (40), João Pinto (77) e Jevsenak (90+4).



Assistência: cerca de 1300 espetadores.