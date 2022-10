Benfica B impõe primeira derrota da época ao líder Moreirense

Os golos da reviravolta benfiquista foram apontados por Gerson Sousa (17 minutos) e Pedro Santos (45+2), jogadores que materializaram o ascendente dos anfitriões, que venceram na prova pela terceira jornada seguida e confirmaram o melhor momento da época.



O Moreirense teve uma entrada auspiciosa no jogo ao chegar ao golo na primeira vez que visou a baliza contrária, logo aos quatro minutos: André Luís, na cobrança de um livre direto em zona frontal, fez o 1-0 num remate em arco que não deu hipótese de defesa ao guardião Samuel Soares.



O Benfica B, que voltou a contar o central Lucas Veríssimo no 'onze', não se deixou afetar pelo golo madrugador e, depois de um primeiro aviso de Pedro Santos (cabeceou sobre a trave), Gerson Sousa empatou, após assistência primorosa de Henrique Araújo.



Antes do intervalo, as 'águias' conseguiram operar a reviravolta no marcador num momento de inspiração de Pedro Santos. Assistido por Paulo Bernardo, o atacante desferiu um remate forte e colocado de fora área que deu o 2-1 à equipa treinada por Luís Castro, aos 45+2 minutos.



Em desvantagem no marcador, o Moreirense procurou chegar à igualdade no segundo tempo. Apesar dos esforços do conjunto comandado por Paulo Alves, as melhores oportunidades de golo pertenceram aos benfiquistas, como ilustram os remates perigosos de Gerson Sousa e João Neves, aos 60 e 69 minutos, respetivamente.



Antes do apito final, no primeiro dos oito minutos de compensação dados pelo árbitro, o Moreirense ameaçou a igualdade num cabeceamento de André Luís que saiu ao lado do poste direito da baliza benfiquista.







Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica B -- Moreirense, 2-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



0-1, André Luís, 04 minutos.



1-1, Gerson Sousa, 17.



2-1, Pedro Santos, 45+2.







Equipas:



- Benfica B: Samuel Soares, João Tomé (Filipe Cruz, 45), Lucas Veríssimo, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak (Diogo Capitão, 45), Paulo Bernardo (João Neves, 68), Cher Ndour, Pedro Santos (Henrique Pereira, 68), Henrique Araújo e Gerson Sousa (Diogo Nascimento, 75).



(Suplentes: Léo Kokubo, Filipe Cruz, Tiago Coser, Lacroix, Diogo Capitão, Diogo Nascimento, João Neves, João Resende e Henrique Pereira.)



Treinador: Luís Castro.



Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Hugo Gomes, Rafael Santos, Frimpong, Pedro Aparício (Platiny, 60), Fábio Pacheco (Alan de Souza, 45), Gonçalo Franco (Ofori, 60), Kodisang (Madson, 75), Walterson (João Camacho, 45) e André Luís.



(Suplentes: Pasinato, Luís Rocha, Pedro Amador, Alan de Souza, Ofori, João Camacho, Madson, Platiny e Steven Petkov.)



Treinador: Paulo Alves.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jevsenak (14), João Tomé (18'), André Luís (36), Gonçalo Franco (50), Cher Ndour (73), Diogo Nascimento (82), Madson (87) e Rafael Rodrigues (90+8).



Assistência: cerca de 400 espetadores.