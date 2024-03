Benfica B recupera de desvantagem e vence Feirense por 2-1

No Estádio Marcolino Castro, o Feirense colocou-se na frente do marcador com um golo de Oche, aos 18 minutos, mas Varela acabou por se destacar, bisando (47 e 53) e consumando a reviravolta e respetiva vitória para o Benfica B.



Com o triunfo, o Benfica B mantém o nono lugar da II Liga, com 33 pontos, enquanto o Feirense continua no 14.º lugar, à condição, com 24 pontos.



O Benfica B foi quem deu o primeiro sinal de perigo, num remate forte e colocado de Nuno Félix, na sequência de um livre, com a bola a sair perto do poste da baliza de André Gomes.



Contudo, o Feirense colocou-se em vantagem pouco depois, quando Oche conclui uma boa combinação ofensiva com um remate já dentro da área, que entrou junto ao poste da baliza do Benfica B, aos 18 minutos.



A equipa de Ricardo Sousa esteve perto de aumentar a diferença no marcador aos 25 minutos, mas Antoine chegou atrasado a um cruzamento de Dudu para a pequena área, com a defesa do Benfica B batida.



A resposta dos ‘encarnados’ surgiu aos 30 minutos, com Filipe Almeida a evitar o golo de Henrique Pereira com um corte em cima da linha de baliza.



O Benfica B acabou por chegar ao empate no início de segunda parte, com Varela a surgir à entrada da pequena área para desviar um cruzamento de Gerson Sousa, aos 47 minutos.



O avançado do Benfica B acabou por consumar a reviravolta no marcador ao apontar o segundo golo, aos 53 minutos, num remate forte e colocado à entrada área.



A equipa de Nelson Veríssimo dispôs de uma boa oportunidade para ampliar a vantagem quando Pedro Mateus cometeu falta sobre Henrique Pereira dentro da área, mas o guarda-redes do Feirense redimiu-se ao defender a grande penalidade de Nuno Félix, aos 65 minutos.



O Feirense foi mais pressionante nos minutos finais e quase empatava a partida num remate forte de Picas, aos 79 minutos, mas André Gomes evitou o golo com uma defesa junto ao poste.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Benfica B: 1-2



Ao intervalo: 1-0



Marcadores:



1-0, Oche, aos 18 minutos.



1-1, Varela, 47.



1-2, Varela, 53.







Equipas:



- Feirense: Pedro Mateus, Sérgio Conceição, Cláudio Silva, Filipe Almeida, Tony (Castro, 71), Banjaqui (Jorge Pereira, 71), Rúben Alves (João Paredes, 81), Malam Camará (Shodipo, 58), Dudu (Picas, 58), Oche e Antoine.



(Suplentes: Diego Callai, Guilherme, Bruno, Diogo Brás, Jorge Pereira, Castro, Picas, João Paredes e Shodipo).



Treinador: Ricardo Sousa.







- Benfica B: André Gomes, Diogo Spencer, Gustavo Marques, Bajrami, João Tomé, Nuno Félix, Diogo Prioste, João Rego (Pedro Santos, 80), Gerson Sousa (Rafael Luís, 80), Henrique Pereira (José Marques, 90+3) e Varela (Cauê, 84).



(Suplentes: Pedro Souza, José Marques, Lacroix, Rafael Luís, Jevsenak, Hugo Félix, Pedro Santos e Cauê).



Treinador: Nelson Veríssimo.







Árbitro: Flávio Azevedo Duarte (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rúben Alves (20), Diogo Prioste (21), Malam Camará (26), Pedro Mateus (64), Rafael Luís (83), Henrique Pereira (86) e Pedro Santos (90+5).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.