Benfica B reencontra-se com os êxitos e afunda Länk Vilaverdense na II Liga

Numa partida em que a eficácia na finalização fez a diferença, Rafael Rodrigues (24 minutos) e Nuno Félix (49), este na marcação de uma grande penalidade, foram os autores dos golos que ditaram a derrota do emblema de Vila Verde, que está numa posição cada vez mais delicada na tabela, em 17.º e penúltimo lugar, com 17 pontos.



Já os 'encarnados' subiram provisoriamente à oitava posição, com 30 pontos.



Pressionados pela necessidade de pontuar, os minhotos foram mais rematadores no primeiro tempo, período em que ameaçaram a baliza das ‘águias’, aos 15 minutos, num disparo de fora da área de Lénio Neves que obrigou o guardião André Gomes a defesa atenta.



O aviso dos ‘forasteiros’ provocou uma reação dos benfiquistas, que responderam de forma eficaz aos 24 minutos, momento em que o lateral Rafael Rodrigues, após assistência primorosa de Pedro Santos, só teve de encostar para inaugurar o marcador para a equipa da casa.



Até ao intervalo, já depois de Hugo Félix ter ameaçado ampliar a vantagem do Benfica B, o Länk Vilaverdense foi a equipa que mais perto ficou de festejar um golo, num remate desferido, aos 32 minutos, por Carlos Freitas, que acertou no ferro da baliza de André Gomes.



No segundo tempo, os benfiquistas beneficiaram de uma grande penalidade, depois de João Batista derrubar Gustavo Varela no interior da área.



A formação comandada por Nélson Veríssimo não desperdiçou a ocasião, aos 49 minutos, para chegar ao 2-0, por intermédio de Nuno Félix, que não deu hipóteses de defesa a Rogério Santos da marca dos 11 metros.



Com dois golos de desvantagem, o Länk Vilaverdense foi em busca do golo que lhe permitisse reentrar na discussão do resultado, mas, apesar da pressão exercida e das oportunidades criadas, a busca não teve o efeito desejado.



Na baliza contrária, as ‘águias’ só não chegaram ao terceiro golo, aos 84 minutos, porque o remate de Cauê dos Santos foi travado pelo guardião dos minhotos.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Länk Vilaverdense, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Rafael Rodrigues, 24 minutos.



2-0, Nuno Félix, 49 (grande penalidade).



Equipas:



- Benfica B: André Gomes, Diogo Spencer, Adrian Bajrami, Gustavo Marques, Rafael Rodrigues, Nuno Félix, Hugo Félix (João Rêgo, 66), Diogo Prioste (Rafael Luís, 78), Pedro Santos (João Tomé, 82), Gustavo Varela (Cauê dos Santos, 65) e Henrique Pereira (Gerson Sousa, 65).



(Suplentes: Pedro Souza, André Moreira, João Tomé, Lenny Lacroix, Rafael Luís, Zan Jevsenak, João Rêgo, José Marques, Cauê dos Santos e Gerson Sousa).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Carlos Freitas, Laércio, João Batista, Nor Maviram (Armando Lopes, 81), Ericson (Boubacar Hanne, 55), André Soares, João Caiado (Ansu Fati, 81), Lénio Neves, Bruno Silva (Sherwin Seedorf, 64) e Gonçalo Teixeira.



(Suplentes: Cajó, Bakary Konaté, Armando Lopes, Momo Sacko, Rohun Kawale, Jude Burst, Ansu Fati, Sherwin Seedorf e Boubacar Hanne).



Treinador: Sérgio Machado.



Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Rodrigues (14), Ericson (18), Pedro Santos (45+1), Gustavo Marques (76) e Gonçalo Teixeira (76).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.