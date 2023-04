Benfica B resolveu jogo em Penafiel na primeira parte

Após este merecido triunfo, talvez exagerado nos números, o Benfica B igualou o Penafiel, no 13.º lugar, com 35 pontos, mais oito relativamente à BSAD, nesta altura em zona de play-off.



As duas equipas procuram fechar a permanência, com o Penafiel a tentar capitalizar a vantagem pontual e o fator casa, deixando um primeiro aviso aos sete minutos, num remate travado por André Gomes, que voltaria a revelar atenção e reflexos aos 26, num livre de Vasco Braga.



A primeira ameaça dos locais mascarou um pouco a tendência do jogo, com os pupilos de Luís Castro a revelarem-se sempre mais perigosos com bola, em ataque posicional ou nas saídas rápidas.



Mas seria graças a uma má entrega de bola a meio campo que o Benfica B se adiantou no marcador, aos 17 minutos, com Gilson a aproveitar um erro de Roberto para correr isolado para a baliza do Penafiel e bater Filipe Ferreira, que, quatro minutos volvidos, sofreu o segundo.



Passe longo para a esquerda e receção orientada no sentido da baliza por Henrique Pereira, que, já na área, colocou a bola entre as pernas do guarda-redes penafidelense, num remate de sucesso que Pedro Santos, Cher Ndour e Gerson tentaram imitar até ao intervalo.



Simãozinho, no reatamento, ameaçou reduzir para o Penafiel, já com Robinho e Rodrigo Valente no relvado, reagindo o Benfica B em dose dupla na mesma jogada, antecipando o terceiro, marcado por Gerson, aos 56 minutos, após arrancada na esquerda de Henrique Pereira, um dos melhores em campo.



Adílio, em dois momentos, teve nos pés a possibilidade de reduzir para o Penafiel, mas o resultado não sofreu alteração, num final de jogo em que o Benfica B procurou gerir a preciosa vantagem.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Benfica B, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.







Marcadores:



0-1, Gilson, 17 minutos.



0-2, Henrique Pereira, 21.



0-3, Gerson Sousa, 56.







Equipas:



- Penafiel: Filipe Ferreira, Rúben Freitas (Robinho, 46), Filipe Cardoso, João Miguel, Simãozinho, Reko, João Oliveira (Fábio Fortes, 85), Vasco Braga (Rodrigo Valente, 46), Feliz (Adriano Castanheira, 70), Adílio Santos e Roberto.



(Suplentes: Nuno Macedo, Silvério, Afonso Figueiredo, Mica, Rodrigo Valente, Édi Semedo, Robinho, Adriano Castanheira e Fábio Fortes).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Benfica B: André Gomes, Filipe Cruz, Diogo Capitão, Bajrami (Feratovic, 81), Rafael Rodrigues, Jevsenak, Cher Ndour, Pedro Santos (Maestro, 89), Gerson Sousa, Henrique Pereira (Diego Moreira, 73) e Gilson (Luís Semedo, 89).



(Suplentes: Pedro Souza, Feratovic, João Tomé, Kiko, Maestro, Martim Neto, Diogo Nascimento, Diego Moreira e Luís Semedo).



Treinador: Luís Castro.







Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Gomes (44), Henrique Pereira (69), Robinho (73) e Jevsenak (73).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.