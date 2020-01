Benfica B vence líder Farense com `bis` de Gonçalo Ramos

O jogador algarvio, internacional sub-19 e filho de um ex-jogador do Farense, marcou logo no primeiro minuto e repetiu o feito aos 23, numa exibição eficaz dos ‘encarnados', que aumentaram a diferença já nos minutos finais, por Rodrigo Conceição, aos 84.



Enquanto o Farense fica com a liderança da prova em risco - o Nacional, segundo classificado, com menos dois pontos, joga hoje em Viseu -, o Benfica B, que não vencia há seis jogos, desde 26 de outubro de 2019, na receção ao Nacional (1-0), ocupa provisoriamente o 13.º lugar (18 pontos).



Ainda com muitos espetadores a escolherem o seu lugar, o Benfica B adiantou-se no marcador com 44 segundos no cronómetro, num lance em que a defesa algarvia não afastou o perigo, Gonçalo Ramos rematou e a bola ainda desviou em Luís Rocha, traindo o guarda-redes Hugo Marques.



O Farense tentou responder e Cássio cabeceou à barra da baliza ‘encarnada’, aos 20 minutos, antes de o Benfica B voltar a marcar, numa jogada delineada por Daniel dos Anjos e concluída por Gonçalo Ramos, aos 23.



Os algarvios tiveram um período longo de domínio na partida, empurrando o adversário para a sua área, mas mostrou-se ineficaz, desperdiçando uma ‘mão cheia' de oportunidades de golo.



O guarda-redes Svilar evidenciou-se na defesa da sua baliza, com três excelentes defesas a remates de Ryan Gauld (33 e 52) e Rafael Vieira (37), enquanto Fabrício Simões também atirou à barra, de calcanhar (53).



Face a um ascendente que não teve efeitos concretos, o Farense foi perdendo ritmo e motivação e, nos minutos finais, acabou por surgir o terceiro tento dos ‘encarnados', por Rodrigo Conceição (84).