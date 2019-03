Benfica com André Almeida, Pizzi e Jonas mas sem Seferovic

Lusa Comentários 10 Mar, 2019, 21:02 / atualizado em 10 Mar, 2019, 21:02 | Futebol Nacional

O lateral, o médio e o avançado voltam às opções do técnico Bruno Lage, depois de terem falhado a deslocação dos `encarnados` a Zagreb, para o confronto da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Dínamo, no qual o Benfica perdeu por 1-0.

A equipa lisboeta não poderá contar com o avançado Haris Seferovic, melhor marcador do campeonato, com 15 golos, que sofreu uma rotura no adutor da perna direita, no decorrer da partida na Croácia, e juntou-se a Ebuehi, Conti, Jardel, Fejsa e Salvio no lote de lesionados.

O médio Gabriel vai cumprir um jogo de castigo, na sequência da expulsão no `clássico` com o FC Porto (vitória do Benfica por 2-1), na ronda anterior, e não entra nas contas de Bruno Lage, que prescindiu de Zlobin, Corchia e Nuno Santos.

O Benfica, líder da I Liga, com 59 pontos, recebe o Belenenses, sétimo, com 36, na segunda-feira, a partir das 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Vlachodimos.

- Defesas: Yuri Ribeiro, André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo.

- Médios: Zivkovic, Krovinovic, Florentino, Samaris, Pizzi, Gedson Fernandes, Rafa e Cervi.

- Avançados: Jonas, João Félix e Jota.

