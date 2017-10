Benfica com tradição do seu lado, Sporting menos confortável em Vila do Conde

26 Out, 2017, 12:58 | Futebol Nacional

Os 'grandes' têm os respetivos jogos da ronda antecipados, em função dos compromissos que têm na próxima semana na Liga dos Campeões, com 'águias' e 'leões' a entrarem em campo na terça-feira, e os 'dragões' na quarta-feira.



No campeonato, o tetracampeão Benfica é o primeiro a entrar em campo, num momento em que está a cinco pontos do FC Porto e numa época em que o futebol da equipa parece estar 'a léguas' do que lhe valeu nos últimos quatro anos o título de campeã.



Os cinco pontos de atraso espelham em parte o estado em que vivem os 'encarnados' -- que 'deixaram' sair jogadores nucleares como Ederson, Nelson Semedo, Lindelof e Mitroglou --, e mesmo na Taça de Portugal tiveram grandes problameas com o 'modesto' Olhanense (1-0).



Na sexta-feira a equipa encontra às 19:00 o Feirense, emblema que nunca venceu o Benfica em 11 jogos e que tem como melhor registo um empate alcançado há 27 anos em Santa Maria da Feira (1-1).



A ronda apresenta, teoricamente, maiores riscos para Sporting, vice-líder na Liga, e FC Porto, embora os 'leões' pareçam ter um maior grau de dificuldade na visita a Vila do Conde, frente a um Rio Ave (6.º) que venceu a equipa de Jorge Jesus em 2016/17 (3-1).



Os vila-condenses não estão, porém, no seu melhor momento, depois de iniciarem o campeonato com três triunfos seguidos entraram numa fase em que em seis jogos só venceram um, na oitava jornada, na receção ao Vitória de Setúbal.



Como atenuante deste cenário está o facto de a equipa treinada por Miguel Cardoso ter durante esse período recebido o Benfica, com o qual empatou a 1-1, e o FC Porto, com triunfo 'magro' dos portistas (2-1).



O jogo entre Rio Ave e Sporting está marcado para às 21:00 de sexta-feira, no estádio dos Arcos.



No sábado, os 'dragões' apresentam-se no Bessa (20:30) depois de um impensável empate sem golos na receção ao Leixões (da II Liga), numa competição, a Taça da Liga, em que o FC Porto não tem sido feliz desde a sua criação.



Na I Liga a situação tem sido completamente diferente, com a equipa de Sérgio Conceição a dominar com 'autoridade' em nove jornadas, em que empataram apenas a 0-0 na visita de alto risco ao rival Sporting e num jogo que chegaram a dominar.



No Bessa, os 'dragões' vencem há três épocas consecutivas, a que juntam ainda nesse período uma vitória nuns quartos de final da Taça, frente a um Boavista que esta época segue em sétimo lugar e vive o seu melhor momento.



Desde que Jorge Simão assumiu a equipa, os 'boavisteiros' não voltaram a perder para o campeonato, somando três vitórias, uma das quais em casa frente ao Benfica (2-1) e um empate, deixando para trás o pesadelo de início na Liga, com três derrotas.



A jornada promove ainda o encontro entre duas equipas que despediram treinadores após a última jornada, com o Paços de Ferreira, que, entretanto, contratou Petit, a receber o Estoril-Praia, ainda sem substituto para Pedro Emanuel.



O jogo está agendado para sábado (18:00), na Mata Real, entre um Paços que é 13.º classificado e um Estoril 'afundado' no 18.º e último lugar, sem saber o que é vencer desde 19 de agosto, com oito derrotas consecutivas, seis no campeonato, uma na Taça da Liga e uma na Taça de Portugal, eliminando-o das duas provas.



Em outros jogos, nota ainda para o Desportivo das Aves, que teve a sua única vitória à sexta jornada (com o Belenenses, em casa), e que recebe o Vitória de Guimarães, no domingo, e para a receção do Sporting de Braga (4.º) ao Desportivo de Chaves (15.º).



Antes, no sábado, o Marítimo (5.º) recebe o Tondela (12.º), e na segunda-feira, a fechar a décima jornada, destaque também para a receção do Portimonense (14.º) ao Vitória de Setúbal (11.º).







I Liga, 10.ª jornada:



- Sexta-feira, 27 out:



Benfica -- Feirense, 19:00 (BTV).



Rio Ave -- Sporting, 21:00 (SportTV).



- Sábado, 28 out:



Marítimo -- Tondela, 16:00 (SportTV).



Belenenses -- Moreirense, 18:15 (SportTV).



Boavista -- FC Porto, 20:30 (SportTV).



- Domingo, 29 out:



Sporting de Braga -- Desportivo de Chaves, 16:00 (SportTV).



Paços de Ferreira -- Estoril-Praia, 18:00 (SportTV).



Desportivo das Aves -- Vitória de Guimarães, 20:15 (SportTV).



- Segunda-feira, 30 out:



Portimonense -- Vitória de Setúbal, 20:00 (SportTV).