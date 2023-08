Benfica começa a defender o título no Bessa

O encontro está agendado para as 20h45 e finaliza a ronda inaugural da I Liga.





Após o triunfo na Supertaça frente aos "dragões" (2-0), o Benfica volta a deparar-se com um rival portuense, mas desta vez o Boavista, e inicia o campeonato no Estádio do Bessa, num recinto habitualmente complicado para os "grandes".





O Boavista recebe o Benfica. Sem qualquer reforço, Petit esfrega as mãos neste início de temporada com Robert Bozenik definitivamente do seu lado. Ficou sem Ricardo Mangas, mas as opções para a lateral estão garantidas com Pedro Malheiro.





O guarda-redes César está a contas com uma grave lesão sendo substituído pelo jovem João Gonçalves.





Na antevisão da partida, o treinador Petit assumiu as dificuldades que os "axadrezados" vão enfrentar: "Vai ser um jogo extremamente difícil, mas queremos estar preparados para entrar bem no campeonato".





Do lado dos benfiquistas o objetivo único é um: defender o estatuto de campeão nacional.





O onze-base do treinador Roger Schmidt já é conhecido desde a pré-época, onde as únicas dúvidas que surgem são incisivas: a lateral esquerda e a frente.





Uma das dúvidas é saber se Petar Musa será titular na frente de ataque





Com David Neres de volta às opções, o técnico alemão afirmou que a equipa encarnada tem de estar concentrada porque o foco é no campeonato, apesar do adversário difícil. A caminhada começa aqui.





O árbitro da partida será António Nobre.