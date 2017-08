Benfica começa a defesa do título de campeão

Mário Aleixo - RTP 09 Ago, 2017, 08:32 / atualizado em 09 Ago, 2017, 10:59 | Futebol Nacional

A equipa da Luz tem alguns jogadores afastados do desafio. Grimaldo, Júlio César, André Horta, Zivkovic, Carrillo e Mitroglou estão lesionados e Samaris castigado.



A principal novidade entre os convocados é o jovem Aurélio Buta que integra a lista de 20 jogadores escolhidos para o jogo.



Na antevisão da partida o treinador Rui Vitória assegurou que q equipa está concentrada e pronta para atacar as dificuldades do campeonato.





Expetativa para a estreia do jovem guarda-redes Bruno Varela que fará o seu batismo em jogos da Liga no Estádio da Luz.Do lado dos bracarenses é reconhecido o valor do adversário.A formação minhota apresenta-se sem Ricardo Ferreira, Dyego Sousa e Wilson Eduardo, todos lesionados.O técnico Abel Ferreira no lançamento do desafio fez um desafio aos seus jogadores para atuarem com coragem de forma a contrariar o favoritismo do Benfica.O jogo será arbitrado por Carlos Xistra e terá relato na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos, a reportagem de João Gomes Dias e os comentários de Vítor Martins.