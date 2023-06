Benfica conquista título nacional de futebol de sub-17

No Benfica Campus, um `bis` de Gonçalo Moreira (25 e 60 minutos), além do golo inaugural de Francisco Neto (09), valeram o título aos `encarnados`, com os bracarenses Samuel Sousa (21) e Rafael Mendes (28) a fazerem os tentos dos visitantes.

Graças ao triunfo de hoje, o Benfica, com 43 pontos, já não pode ser alcançado pelo perseguidor Sporting, que tem menos três e desvantagem no confronto direto, e sucede aos `leões` no historial do campeonato nacional de juvenis, igualando o FC Porto como equipa com mais títulos na prova (20).