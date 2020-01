Benfica consolida liderança na I Liga com vitória tangencial em Guimarães

No Estádio D. Afonso Henriques, os encarnados foram extremamente eficazes, ao colocarem-se na frente do desafio na primeira grande oportunidade, quando o argentino Franco Cervi, aos 22 minutos, deu a melhor sequência a um bom entendimento com Pizzi para bater o guardião Douglas.A equipa de Bruno Lage somou o 12.º triunfo consecutivo no campeonato, chegou aos 42 pontos e fica à espera do desfecho do clássico deste domingo entre Sporting, terceiro, com 26 pontos, e FC Porto, segundo, com 35, que não vence no Estádio José Alvalade há 14 encontros. Com 21 pontos, o Vitória ocupa, à condição, o quinto lugar.





Goleada na estreia de Rúben Amorim







Na capital, Rúben Amorim, que substituiu Ricardo Sá Pinto no comando técnico do Sporting de Braga, não poderia ter desejado melhor estreia, ao ver a sua equipa golear o Belenenses SAD, por 7-1, com tentos de Ricardo Horta (8 e 22 minutos), Trincão (19), Palhinha (45), Paulinho (48) e Rui Fonte (84 e 90+2), tendo Silvestre Varela (32) reduzido para os azuis.

O Braga sobe provisoriamente ao sexto lugar, somando agora 21 pontos, e o Belenenses SAD segue no 15.º, com 15.







Boavista e Portimonense anulam-se



Antes, Boavista e Portimonense não foram além de uma igualdade a um golo, num encontro marcado igualmente pela estreia de Daniel Ramos ao leme dos "axadrezados".O tento do brasileiro Dener em tempo de compensação (90+4) impediu a vitória no primeiro encontro do novo treinador do clube portuense, que tinha visto o sérvio Nikola Stojiljkovic dar vantagem à sua equipa, aos 67 minutos.

O empate coloca o Boavista na oitava posição, com os mesmos 19 pontos de Rio Ave e Vitória de Setúbal, que têm menos um jogo, enquanto o Portimonense permanece no 16.º e antepenúltimo posto, com 13.





Santa Clara vence nas Aves



O Santa Clara regressou aos triunfos no campeonato mais de três meses depois, ao vencer em casa do Desportivo das Aves, por 1-0, graças ao golo solitário do defesa central Fábio Cardoso (64), que permitiu aos açorianos interromperem uma série de sete jogos sem vencer na competição e subirem ao 13.º lugar, com 17 pontos.

Com apenas seis pontos em 15 encontros, o Desportivo das Aves mantém-se na 18.ª e última posição da I Liga.