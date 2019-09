Benfica contesta manchete de jornal desportivo

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Set, 2019, 11:52 / atualizado em 06 Set, 2019, 11:52 | Futebol Nacional

Eis o teor do comunciado do clube da Luz:







1 - Na sequência dos lamentáveis e condenáveis incidentes ocorridos no último Sport Lisboa e Benfica–Santa Clara e no âmbito do processo disciplinar n.º 82-18/19, o Sport Lisboa e Benfica foi efetivamente condenada ao pagamento de uma multa no valor de 14.308,00 €, numa decisão pública datada de 23 de julho e num processo como tal totalmente concluído do ponto de vista disciplinar;2 - Desconhecemos de todo a existência de um outro qualquer processo, sobre o qual nunca fomos notificados;3 - Registamos e lamentamos o alarmismo de uma notícia em que é o próprio jornal Record que assume que "está ainda no âmbito da Comissão de Instrutores da Liga, que está ainda a investigar os factos... e que será depois o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a decidir, mas tudo depende do enquadramento que for dado aos factos".Esta evidência, por si só, revela a credibilidade e consistência da notícia e da manchete, que inclusive a própria FPF já hoje esclareceu tratar-se de um processo jurídico totalmente encerrado ao nível da justiça desportiva.4 - A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD lamenta todo o sensacionalismo criado em torno desta manchete, e não quer acreditar que um tema desta natureza possa estar sujeito a recados via jornais, ou pretensas fugas de informação seletivas, por parte de entidade e órgãos com a responsabilidade e deveres dos atrás mencionados.5 - A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD reafirma o seu total empenho em continuar a colaborar em todas as iniciativas que visem pôr fim a quaisquer atos que coloquem em causa a segurança nos recintos desportivos e a construção de um ambiente positivo em torno dos fenómenos desportivos.